خريس: الامور لا تستوي بالعناد

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رأى النائب علي خريس أن "هناك أكثر من مؤشر على المستوى الوطني يمكن القول عنه أنه إيجابي، خصوصا ما حصل أخيرا في البحر من انتصار للبنان واستحصاله على حقه في التنقيب عن النفط والغاز، في وقت تظهر فيه بعض الخطابات لتقول إنه لولاهم لما استطعنا بدء الحفر".وقال خلال احتفال تأبيني في الجنوب: "من سهر وعمل لأكثر من سنوات عشر لتحقيق ما تحقق ليس خافيا على أحد يشهد له القاصي والداني أن الرئيس نبيه بري الذي رفض التنازل عن حبة تراب من ارضنا، رفض ايضاً التنازل عن نقطة ماء واحدة من بحرنا وما يحتويه من ثروات".وتطرق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وشدد على ان "الامور لا تستوي بالعناد والخطابات الطائفية البغيضة بل تستدعي حواراً على اساسه يتفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن وشعبه".