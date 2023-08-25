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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في البداوي (صور)

Lebanon 24
25-08-2023 | 02:52
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أفادت مندوية "لبنان 24" بأن حريقاً شبّ داخل شقة سكنية في منطقة البداوي بالقرب من افران الريداني وقد اتى على كامل محتويات المنزل.
 
وفي المعلومات، جرى اخماد الحريق لاحقاً من قبل اهالي المنطقة وعرف ان الاضرار اقتصرت على الماديات.
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كما أشارت المعلومات إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
 
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