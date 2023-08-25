حريق داخل شقة سكنية في البداوي (صور)

أفادت مندوية "لبنان 24" بأن حريقاً شبّ داخل شقة سكنية في منطقة البداوي بالقرب من افران الريداني وقد اتى على كامل محتويات المنزل.

Advertisement

وفي المعلومات، جرى اخماد الحريق لاحقاً من قبل اهالي المنطقة وعرف ان الاضرار اقتصرت على الماديات.كما أشارت المعلومات إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.