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لبنان

بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:00
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علّق مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر التداول بصنفين من اللبنة والجبنة هما الجبنة النابلسية التي تحمل العلامة التجارية (granpa) من انتاج معمل ألبان وأجبان granpa الكائن في كفردلاقوس في زغرتا، واللبنة التي تحمل العلامة التجارية (af dairy) من انتاج مصنع (af diary) للألبان والأجبان في كفردلاقوس زغرتا وذلك لعدم مطابقتهما للمواصفات القياسية اللبنانية، وطلب سحبهما من الاسواق.
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إليكم صورة القرار
 
 
 
 
 
 
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