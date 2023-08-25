Advertisement

لبنان

جعجع لعائلة الياس الحصروني: لن نقبل بتمييع التحقيق

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1100816-638285564233008804.jpg
Doc-P-1100816-638285564233008804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عائلة الياس الحصروني في حضور الموفد الخاص لرئيس "القوات" إلى منطقة الجنوب جان العلم، المرشح السابق في دائرة حاصبيا مرجعيون فادي سلامة ومسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب "القوّات" عماد خوري.
Advertisement

وأكّد جعجع للعائلة أنه شخصياً "كما جميع أفراد حزب القوّات لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بتمييع التحقيق في جريمة قتل الحصروني، كما أن الحزب سيتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يجده التحقيق محرّضاً، مسهلاً ومتورطاً في هذه الجريمة".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2023-08-25
04:16 | 2023-08-25
04:07 | 2023-08-25
04:01 | 2023-08-25
04:00 | 2023-08-25
03:51 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24