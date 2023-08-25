هل لبنان منها؟ دولٌ عربية تقعُ تحت خطر "شح المياه"!

كشفت تقريرٌ حديث صادر عن مؤسسة بحثيّة عالميّة، أنَّ المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه.

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وأوضح التقرير أنّ شُح المياه يُهدد نصف سكان الكوكب في حين أنَّ العديد من الدول العربية ترزحُ تحت الخطر، موضحاً في الوقت نفسه أنّ نحو 4 مليارات نسمة في العالم يتعايشون مع الإجهاد المائي الشديد لشهرٍ واحد على الأقل.

وعملياً، فإن هذا الوضع، وفقاً للتقرير، سيؤدي إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.



كذلك، تشيرُ البيانات في التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية.

مع هذا، فقد ذكر التقرير أنهُ في العام 2025، ستكون هناك زيادة متوقعة للطلب العالميّ على المياه بنسبةٍ تتراوح بين 20 و 25%، كاشفاً أن شُح المياه يُهدّد الإستقرار السياسي لدولٍ مثل إيران، في حين أن هناك 25 دولة حول العالم تعاني من شح المياه منها فلسطين المُحتلة.



وبحسب التقرير، فإنّ الدول العربية التي ترزحُ تحت خطر شح المياه هي: البحرين - الكويت - لبنان - سلطنة عُمان - قطر - الإمارات - السعودية - مصر - ليبيا - اليمن - الأردن - تونس - العراق - سوريا. (سبوتنيك - الجزيرة نت)