العثور على قنبلة في أحد مباني "التل"!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى العثور على قنبلة في شارع السنترال - التل داخل احد المباني.وبحسب المعلومات، فقد عمل الخبير العسكري في قوى الامن الداخلي على نقلها من المكان بعد حضور القوى الامنية.وكانت وحدات الجيش قد ضربت طوقاً امنياً في المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب