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لبنان

العثور على قنبلة في أحد مباني "التل"!

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى العثور على قنبلة في شارع السنترال - التل داخل احد المباني.

وبحسب المعلومات، فقد عمل الخبير العسكري في قوى الامن الداخلي على نقلها من المكان بعد حضور القوى الامنية.
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وكانت وحدات الجيش قد ضربت طوقاً امنياً في المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب
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