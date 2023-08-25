"خلية تشكّل خطراً على لبنان"... البيسري يكشف عن عملية أمنية في المطار!

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شدد مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أن "لدينا إرادة للتغلب على التحديات والصعاب التي نواجهها في لبنان".وبمناسبة العيد الـ78 للأمن العام قال البيسري: "التزمنا مع الضباط والعسكريين بوضع كل المساعدات والمداخيل المرصودة للأمن العام في خدمتهم وخدمة عائلاتهم"، لافتاً إلى أن"حق المواطن محفوظٌ بالنسبة لنا وخدمته واجب علينا ونتعاطى مع المدنيين بالسلوك الحسن ووفق القوانين المرعيّة الإجراء".وأكد أن التلاعب بالأمن ممنوع مهما كانت الظروف والنتائج ومواجهة الإرهاب أولوية.كما كشف البيسري أن " مكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة، وأوقفنا شبكة في المطار من شخصين حاولت مغادرة لبنان وقمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان".وختم قائلاً: "مؤمنون بأن الدولة ستنتصر مع مؤسساتها مهما طال الوضع الإستثنائي".