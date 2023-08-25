مولوي: نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون

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أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن "نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون".وخلال زيارة المديرية العامة للأمن العام قال مولوي: "رغم الظروف الصعبة، لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية".وأكّد مولوي أن الدولة لا تتجزّأ وإمكانيات وزارة الداخلية بتصرّف كل ضابط وكل عنصر وكل لبنانيّ.