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لبنان

مولوي: نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:24
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أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن "نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون".

وخلال زيارة المديرية العامة للأمن العام قال مولوي: "رغم الظروف الصعبة، لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية".
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وأكّد مولوي أن الدولة لا تتجزّأ وإمكانيات وزارة الداخلية بتصرّف كل ضابط وكل عنصر وكل لبنانيّ.
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