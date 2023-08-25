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لبنان

يسرقان من داخل السيّارات و"المعلومات" أوقفتهما في دير القمر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:27
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة من داخل السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات، حيث يتم كسر زجاج السيارات من مجهولين، وسرقة ما توفر في داخلها.
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كُلفت شعبة المعلومات القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد المتورطين في هذه السرقات وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع "رينو" لون أسود عليها لوحات مزورة. كما تمكنت من كشف هوية الفاعلَين، وهما: ب. م. م. (مواليد عام ١٩٦٨ لبناني) ن. ا. (مواليد عام ۱۹۷۸ لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب والثاني مطلوب للقضاء بموجب 3 ملاحقات قضائية بجرائم سرقة وضرب وإيذاء.

بتاريخ 12-8-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما دوريات من الشعبة في بلدة دير القمر على متن السيارة المذكورة، حيث عملت على إلقاء القبض عليهما بعد أن حاولا الفرار من أمام الدورية ما اضطر عناصرها إلى إطلاق النار على إطارات السيارة وعرقلة سيرها وتوقيفهما.

تم ضبط السيارة مع اللوحات المزورة والأساسية، وأدوات السرقة.

بالتحقيق معها، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها من مناطق: الشوف، دير القمر، حمانا، العبادية، عاليه، زحلة، سعدنایل، شتورا، بيت شاما، خلدة، جونية، فيطرون، بتلون، وطى الجوز، وميروبا. كذلك، اعترفا ببيع المسروقات في محلة صبرا وتقاسم ثمنها، وبسرقة لوحتي سيارتين من عرمون وحارة حريك ووضعهما على سيارة الـ "رينو" أثناء تنفيذهما عمليات السرقة.

وتم حجز السيارة عدليا،ً وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على إشارته".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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