Advertisement

لبنان

دواء من تركيا وأوروبا يهرّب في لبنان... و"أمن الدولة" تتحرك

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1100857-638285600148562572.jpg
Doc-P-1100857-638285600148562572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة –مكتب بعبدا في جبل لبنان في بيان، انه "وردت اليها ، معلوماتٍ عن تهريب شبكات لتهريب الدّواء من تركيّا وأوروبا، وبيعها في الصيدليّات اللبنانيّة دون التأكد من صلاحيّتها من قبل وزارة الصحة، وبالتالي تشكيلها خطراً على صحة المرضى واللبنانيين".               
Advertisement

وأضاف البيان أنه "بعد أخذ إشارة النيابة العامّة الماليّة، استدعت أمن الدّولة العشرات من مهرّبي الدّواء، واستمعت الى إفاداتهم، وقامت بتغريمهم مبالغ بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، وتمّ توقيف بعضهم، وترك آخرين رهن التحقيق، بعد توقيعهم على تعهّدات، كما قامت بدهم عددٍ من الشّقق والمستودعات في مناطق الضاحية والمنصوريّة، بحثاً عن كميّاتٍ من الدّواء المهرّب والمخزّن دون أن يستوفي الشروط الصحيّة للتخزين".

واستدعى مكتب أمن الدّولة في بعبدا، عدداً من أصحاب الصيدليّات الكبرى، وبعد التحقيق معهم واعترافهم ببيعهم لتلك الأدوية، وقّعوا على تعهّداتٍ بعدم التداول بأيّ كميّات من الدواء المهرب، بحسب البيان.

وختم: "ولا تزال أمن الدّولة مستمرّة بمتابعة الموضوع والتقصّي عنه،  بإشراف المدّعي العامّ الماليّ، المرجع القضائيّ المختصّ".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-25
04:07 | 2023-08-25
04:30 | 2023-08-25
07:10 | 2023-08-25
06:40 | 2023-08-25
06:10 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24