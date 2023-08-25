موجات الحر لم تنتهِ بعد.. هكذا سيودعنا طقس نهاية آب

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ويبدو ان الاجواء الساخنة، التي تغطي شمال افريقيا وجنوب اوروبا ستنحرف شرقاً، ستؤثر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، بين 30 آب والاول من ايلول بخاصة في البقاع (السلسة الشرقية) ودمشق وشمال الأردن. أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان تأثير الموجة الحارة التي تتمدد من وسط شبه الجزيرة نحو الاردن وسوريا والبقاع اللبناني يستمر حتى يوم الاحد بحيث سيضرب منخفض جوي جنوب شرق تركيا ويساهم بتراجع درجات الحرارة في المنطقة، ويتزامن هذا الوضع مع انحراف مركز المنخفض الهندي الموسمي نحو دول الخليج وسلطنة عُمان.ويبدو ان الاجواء الساخنة، التي تغطي شمال افريقيا وجنوب اوروبا ستنحرف شرقاً، ستؤثر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، بين 30 آب والاول من ايلول بخاصة في البقاع (السلسة الشرقية) ودمشق وشمال الأردن.

طقس لبنان خلال يومي الجمعة والسبت، حار بقاعاً، معتدل ساحلا وجبلاً مع تشكل الضباب المحلّي على الجبال الغربية وفوق الخط الساحلي، ويبقى الشعور بالحر قائماً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.



تعاود درجات الحرارة ارتفاعها اذاً بين 30 و 31 آب لتلامس 35 و 36 درجة بقاعاً و 30 و 32 درجة ساحلا و 29 على الجبال الغربية، وتكون ضمن معدلاتها الموسمية.



الحرارة على الساحل ليومي الجمعة والسبت: 30-32 نهاراً و 28 ليلاً

في البقاع: 35-36 نهاراً و 25 ليلا

على الجبال 1200 متر: 28 نهاراً و 25 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 17 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعة، تنشط احيانا لتلامس 25 كم في الساعة في الشمال

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: بين 80 و 95%.





