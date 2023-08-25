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لبنان

الكتل الحارة تنحسر تدريجياً... تحضروا لمنخفض جويّ

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:47
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  تنحسرالكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من يوم غد السبت ، بسبب اقتراب منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية نحو قبرص ، حيث تنخفض درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية وتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الأحد ، كما نشهد انخفاضا تدريجيا في  درجات الحرارة الدنيا وفي الرطوبة على الساحل مما يخفف من الشعور بالحر، ويتوقع تقلبات جوية مع تساقط للأمطار المتفرقة اعتبارا من مساء الأحد.
نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.
 معدل درجات الحرارة  في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة،  وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية (تحت معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
 
السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الليل.
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية خلال الليل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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