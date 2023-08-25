آخر معلومة من سوق الدولار.. هكذا تحرّك مصرف لبنان مؤخراً!

خلال مؤتمره الصحافي اليوم، أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه سيتمّ دفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر بالدّولار الأميركيّ وفق سعر صرف 85500 ليرة، والذي يمثلُ فعلياً سعر الدولار الذي كان مُعتمداً على منصّة "صيرفة".

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وإزاء كل ذلك، يُطرح السؤال: من أين سيُؤمّن مصرف لبنان دولارات الرواتب؟ وهل فعلاً سيؤثر ذلك على سعر "العملة الخضراء" في السوق؟

في هذا الإطار، يقولُ الخبير الإقتصادي نسيب غبريل في حديثٍ عبر "لبنان24" إنّ البنك المركزي إستطاعَ تأمين دولارات الرواتب من خلال شرائها من السوق بنسبٍ معينة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ارتبطَ أيضاً بآلية أدت إلى تجفيف السيولة بالليرة من السوق خلال الفترة الماضية، وأضاف: "بشكلٍ أو بآخر، تم إرساء نوع من التوازن في السوق بين تجفيف سيولة الليرة وضخ الدولارات سابقاً عبر "صيرفة" من جهة، وبين شراء الدولار لتلبية احتياجات الرواتب من دون المساهمة في إحداث خضة ضمن السوق الموازية".



وأوضح غبريل أنَّ البنك المركزي لجأ إلى شراء الدولارات من خلال شركات تحويل الأموال وغيرها من المصادر التي يتعامل معها، لافتاً إلى أنَّ ما يظهر هو أنّ السوق تلقّف حصول مصرف لبنان على تلك الدولارات بسلاسة ومن دون أن حدوث أي "صدمة" تُساهم في صعود سعر الدولار.



على صعيدٍ آخر، شدّد غبريل على ضرورة مبادرة الدولة لتفعيل الجباية وفتح الدوائر الرسمية وضبط التهرُّب الجمركي وغيرها من الإجراءات وذلك في سبيل الحصول على إيرادات مالية بالدولار للخزينة، معتبراً أن تجاهل هذه الأمور سيؤدي إلى ذهاب الأمور نحو اتجاهات سلبية، وقال: "يجب على الدولة أن تبادر لإتمام واجباتها وعدم اللجوء إلى مصرف لبنان من أجل تمويل العجز كما كان يحصلُ سابقاً.. هناك مصادر أموال مهمة جداً يجب إستثمارها"..