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لبنان

كلمة مُرتقبة لنصرالله في هذا الموعد

Lebanon 24
25-08-2023 | 05:52
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يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل 28 آب 2023 في تمام الساعة 8.30 مساءً، وذلك بمناسبة "ذكرى التحرير الثاني". 
 
 
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