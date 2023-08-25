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لبنان

مولوي في عيد الامن العام: ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة

Lebanon 24
25-08-2023 | 06:10
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كتب وزير الداخلية والبلديات  في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في عيد الامن العام اللبناني عبر منصة "اكس": في عيد الأمن العام اللبناني، ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة، ‏ويثبتون الشرعية بالشرعية، ‏٧٨ عاماً، وأكثر، في خدمة الشعب والوطن".
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وختم يهاشتاغ:" ‏⁧‫#معكن_الامن_بتجدد⁩ ‏⁧‫#تضحية_خدمة⁩ ‏⁧‫#الأمن_العام⁩".
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