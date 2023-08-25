الأبيض بحث مع السفير الاوسترالي في لبنان في مشاريع لدعم القطاع الصحي

Advertisement

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض السفير الاوسترالي في لبنان السيد أندرو بارنز ، يرافقه نائبة رئيس البعثة كلير موراي وتناول البحث المشاريع المشتركة لدعم القطاع الصحي.وأطلع السفير بارنز وزير الصحة العامة على مشروع جديد ممول من الدولة الاوسترالية لتدريب الكوادر الطبية المتخصصة بعلاج الاطفال .من جهته قدر الابيض مبادرة الدولة الاوسترالية شاكرا" للسفير الاسترالي الدعم الدائم لوزارة الصحة العامة في عدد من المشاريع المشتركة.