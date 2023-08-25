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لبنان

الأبيض بحث مع السفير الاوسترالي في لبنان في مشاريع لدعم القطاع الصحي

Lebanon 24
25-08-2023 | 06:40
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 استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور فراس الأبيض السفير الاوسترالي في لبنان السيد أندرو بارنز ، يرافقه نائبة رئيس البعثة كلير موراي وتناول البحث المشاريع المشتركة لدعم القطاع الصحي.
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وأطلع السفير بارنز وزير الصحة العامة على مشروع جديد ممول من الدولة الاوسترالية لتدريب الكوادر الطبية المتخصصة بعلاج الاطفال .

من جهته قدر الابيض مبادرة الدولة الاوسترالية شاكرا" للسفير الاسترالي  الدعم الدائم لوزارة الصحة العامة في عدد من المشاريع المشتركة.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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