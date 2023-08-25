نصرالله أطلقها.. 12 معادلة عسكريّة فرضها "حزب الله" منذ الـ2006

نشرَ موقع "الميادين نت" تقريراً سردَ فيه أبرز المعادلات التي فرضها "حزب الله" في لبنان ضد العدو الإسرائيلي، وذلك منذ حرب تمّوز عام 2006 وحتى اليوم.. فما هي تلك المعادلات ومتى طرحها "حزب الله"؟

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1- في اليوم الثالث من حرب تموز عام 2006، قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: "أنتم أردتم حرباً مفتوحة ونحنُ ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدّون لها.. معركة على كل صعيد.. إلى حيفا.. وصدّقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا".

2- في إحتفال بمناسبة يوم الشهيد عام 2007، قال نصرالله إن "المقاومة في لبنان جاهزة، ليس فقط للدفاع وإنما هي متوثبة لتصنع الإنتصار التاريخي الذي يُغيّر وجه المنطقة".

3- وخلال خطاب له أمام الحشود المشيعة للقائد العسكري الراحل عماد معنية عام 2008، قال نصرالله: "إذا كان دم الشيخ راغب حرب أخرجهم من أغلب الأرض اللبنانيّة، وإذا كان دم السيد عباس الموسوي أخرجهم من الشريط الحدود المُحتل باستثناء مزارع شبعا، فإنّ دم عماد مغنية سيُخرجهم من الوجود.. لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المُدربين المجهزين الحاضرين للشهادة".

4- خلال حفل لإحياء الذكرى السنوية للشهداء القادة عام 2010، قال نصرالله: "أنا اليوم أقول للإسرائيليين.. ليس إذا ضربتم الضاحية سنضربُ تل أبيب.. إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غريون في تل أبيب، وإذا ضربتم موانئنا سنقصف موانئكم، وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا سنقف مصافي النفط عندكم، وإذا قصفتم مصانعنا سنصف مصانعكم، وإذا قصفتم محطات الكهرباء عندنا سنقصف الكهرباء عندكم".

5- خلال حفل لإحياء الذكرى السنوية للشهداء القادة عام 2011، قال نصرالله: "كونوا مستعدين ليوم إذا فُرضت فيه الحرب على لبنان، فقد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل".

6- في ليلة عاشوراء يوم 4 - 11 - 2014، قال نصرالله: "عليكم أن تُغلقوا مطاراتكم وعليكم أن تغلقوا موانئكم ولن تجدوا مكاناً على إمتداد فلسطين المحتلة لا تصلُ إليه صواريخ المقاومة.. كل من يخطر في بالكم يجب أن تحسبوا له حساباً".

7- في تكريم شهداء القنيطرة عام 2015، قال نصرالله: "نحنُ في المقاومة لم يعد يعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك.. نحنُ لا نعترف بقواعد اشتباك.. انتهت.. ولم نعد نعترف بتفكيك الساحات والميادين".

8- خلال حفل لإحياء الذكرى السنوية للشهداء القادة عام 2016، قال نصرالله: "المقاومة قادرة على ضرب حاويات الأمونيا في حيفا التي يمكن أن توازي بمفعولها حال استهدافها ببعض الصواريخ قنبلة نووية".

9- خلال حفل لإحياء الذكرى النسوية للشهداء القادة عام 2017، قال نصرالله: "سيُفاجئكم بما نخفيه وأدعوكم إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي".

10- في خطابه بذكرى حرب تموز 2006 عام 2022، قال نصرالله: "إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فلن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة: سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش".

11- خلال حوار الأربعين مع قناة الميادين عام 2022، قال نصرالله: "بعد إرسال مسيرات إسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية، أخذنا قراراً بمواجهة المسيرات ضمن مستوى معين.. اعتبرنا أن تلك العملية تطورٌ خطير لأنها انتقلت من جمع المعلومات إلى التفجير.. لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة".