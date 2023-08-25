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لبنان

لبنان خسر أمام لاتفيا... وهذا موعد مباراته المقبلة

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:18
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خسر لبنان أمام لاتفيا بفارق 39 نقطة 70 – 109، في المباراة التي أجريت بينهما في العاصمة الاندونيسية جاكرتا ظهر اليوم، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة في بطولة العالم الـ 19 لكرة السلة التي تستضيفها أندونيسا والفيليبين واليابان حتى 10 أيلول المقبل.
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وكان أفضل مسجل للبنان سيرجيو درويش 19 نقطة، والأميركي المجنس أومري سبيلمان 19، ووائل عرقجي 14.

ويخوض لبنان مباراته المقبلة أمام كندا الواحدة الا ربعا ظهر بعد غد الأحد، على ان يختتم مبارياته في الدور الاول أمام فرنسا الثلاثاء 29 آب.
 
 

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