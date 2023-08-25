توقيف شبكة لتهريب الادوية.. وسلوم: التلاعب بحياة المرضى يجب ان يتوقف

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اكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وعلى أثر توقيف شبكة تهريب أدوية الى لبنان وبيع الدواء داخل وخارج الصيدليات ان" التنسيق مع النيابة العامة المالية، وكل الاجهزة القضائية والامنية هو بشكل كامل ومستمرّ".ودعا في بيان" كل السلطات المختصّة لتلعب دورها بعيداً من اي إعتبارات، ووقف كل أشكال التلاعب بصحة وحياة المرضى ، عبر توفير كل الفرص لتأمين الدواء الجيّد من المصدر الجيّد وفي المكان المخصّص لذلك"، مشددا على ضرورة "مكافحة كل أشكال التهريب، والأماكن غير الشرعية، وعدم إستبدال الدواء الجيد بالأقل جودة أو المجهول النوعيّة لإعتبارات ومصالح معيّنة".