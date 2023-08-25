Advertisement

لبنان

توقيف شبكة لتهريب الادوية.. وسلوم: التلاعب بحياة المرضى يجب ان يتوقف

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1100911-638285703721115014.jpg
Doc-P-1100911-638285703721115014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وعلى أثر توقيف شبكة تهريب أدوية الى لبنان وبيع الدواء داخل وخارج الصيدليات ان" التنسيق مع النيابة العامة المالية، وكل الاجهزة القضائية والامنية هو بشكل كامل ومستمرّ".
Advertisement


ودعا في بيان" كل السلطات المختصّة لتلعب دورها بعيداً من اي إعتبارات، ووقف كل أشكال التلاعب بصحة وحياة المرضى ، عبر توفير كل الفرص لتأمين الدواء الجيّد من المصدر الجيّد وفي المكان المخصّص لذلك"، مشددا على ضرورة "مكافحة كل أشكال التهريب، والأماكن غير الشرعية، وعدم إستبدال الدواء الجيد بالأقل جودة أو المجهول النوعيّة لإعتبارات ومصالح معيّنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2023-08-25
09:12 | 2023-08-25
04:00 | 2023-08-25
09:53 | 2023-08-25
09:43 | 2023-08-25
09:32 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24