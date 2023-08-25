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لبنان

بعد 10 سنوات من المنع.. العسل اللبناني الى اوروبا

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:43
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أعلن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في تصريح، عن "اعادة تصدير العسل اللبناني الى أسواق الإتحاد الأوروبي بعد أكثر من عشر سنوات من المنع"، وقال: "بعد المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة مع الجانب الأوروبي منذ العام 2019 اعيد ادراج لبنان ضمن الدول المسموح لها بتصدير العسل الى هذه دول".
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واكد ان لبنان "رغم كل الازمات المتراكمة، نجح بادخال اول شحنة من العسل الطبيعي اللبناني من منتجات عسل جبل الشيخ الى الاسواق الاوروبية، مما يؤكد مطابقة المنتج اللبناني لاعلى المعايير والمواصفات العالمية والدولية".

وشكر لحود كل من وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على دعمه، ومديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة على جهودها، وسفارة لبنان في بروكسل لتعاونها والملحق الاقتصادي لديها".

وختم: "وزارة الزراعة مستمرة في تسويق الانتاج الزراعي اللبناني وهنيئا لمنتجي العسل في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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