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لبنان

كانت متّجهة إلى بيروت... الإشتباه بسيارة عند حاجز ضهر البيدر وهذا ما تبيّن بعد تفتيشها (صورة)

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:55
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى:
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ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون
/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر
كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ
مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.
أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.
 
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