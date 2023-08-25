كانت متّجهة إلى بيروت... الإشتباه بسيارة عند حاجز ضهر البيدر وهذا ما تبيّن بعد تفتيشها (صورة)

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى:ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفركمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّمسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.