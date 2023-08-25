حالات "الصفيري" تتكاثر في هذه الأمكنة

أعلن وزير الصحة العامة فراس ابيض عن تزايد حالات الصفيري (اليرقان) في بعلبك - الهرمل، من دون ان يحدد في اي مدينة او بلدة في المحافظة تتكاثر هذه الحالات.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، وبعد اتصالات عدة تبين ان المنطقة التي انتشرت فيها عدوى الصفيري هي في مخيمات عرسال وفي مشاريع القاع وفي بلدة الفاكهة - الجديدة، وان العدوى بدأت تتفشى بشكل سريع مع ظهور حالات طفح جلدية وسط ترجيحات بأنها بسبب تلوث المياه بالصرف الصحي.

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