الشهيد الطيار صعب الى مثواه الاخير

شيعت مدينة الشويفات النقيب الطيار ريشار صعب الذي استشهد اثر حادث الطوافة العسكرية للجيش في منطقة حمانا، وقد نعته عائلة صعب وقيادة الجيش وقيادة القوات الجوية وآل صعب وعموم اهالي مدينة الشويفات.

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استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.





وألقى العميد الركن عمر مجلد قائد منطقة جبل لبنان كلمة بالمناسبة نوّه فيها ببطولة الشهيد وتفانيه في أداء الواجب العسكري، ومما جاء فيها: "لقد شاءَ القضاءُ المحتومُ أنْ يَختتمَ شهيدُنا حياتَه وهو يحلقُ في سماءِ وطنِهِ الذي عَشِقَهُ منذُ الطفولة، فقرَّرَ أن يصبحَ أحدَ حراسِهِ الأشداء، وانضوى في صفوفِ الجيشِ طيّارًا متألقًا محترفًا، مشهودًا له بالانضباطِ والمناقبيةِ والتميُّز، وبالفكرِ اللامعِ والأخلاقِ الحميدة".

وتقدّم المشيعين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، وقد حضر على رأس وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي وتقبل التعازي الى جانب فاعليات المدينة والعائلة ولا سيما عم الراحل مستشار شيخ العقل الشيخ نزيه صعب وعضو مجلس الادارة في المجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب.







شيخ العقل



وسبق الصلاة شهادة لشيخ العقل ابي المنى قال فيها: "تأثرنا جميعنا وكيف ايضاً إذا كان الشهيد ابن الشويفات الأبيّة، الشويفات المناضلة، الشويفات العروبة والوطنية والعيش المشترك. نتأثر كثيراً لغياب الشهيد وفقده، ونُدرك وتُدركون يا شيخ نزيه يا عائلة صعب ويا أبناء الشويفات ويا أبطال الجيش اللبناني جميعاً، أن الموت لا يُردّ إلاّ بالركون الى القدر، والمصيبة مهما كانت كبيرة لا تواجَه إلاّ بالرضا والتسليم، لأن الرضا والتسليم هما نهاية العلم وهما غاية التعليم كل تعليم، لذلك نقول كما قال الله تعالى:" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ".



وختم: "هذا الإيمان يتعزّز في قلوبنا وفي قلوبكم وبه نواجه القدر وبه نتحمّل المصائب مهما كانت كبيرة، هذا هو قدرنا، هذا هو قدر ابننا الحبيب الغالي ريشار وهذا هو قدر الجيش اللبناني، قدر الوطن الذي نصلّي جميعاً لأجله وندعو بأن يتعافى كما ندعو ونسأل الرحمة للشهيد، ونسأل لكم وللجيش السلامة وطيب البقاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".



