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لبنان

مخفر درك النبطية يختم معملًيْن لحرق الإطارات في وادي الكفور بالشمع الأحمر

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:45
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قامت قوة من مخفر درك النبطية وبناء على إشارة القضاء المختص بختم معملًيْ  طهماز والخنسا لحرق الإطارات في وادي الكفور  بالشمع الأحمر، وتوقيفهما عن العمل بالكامل لما يتسببان به من اضرار بيئية وصحية بحق سكان المنطقة .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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