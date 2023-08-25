قائد الجيش زار المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطّلع على وضعه الصحي منوهًا" بشجاعته في أداء مهمته"، ومتمنيًا له "الشفاء العاجل".

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