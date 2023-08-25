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لبنان

غادر منزله في الأشرفية منذ يومين ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 09:32
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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-  مصعب يوسف سحاري (من مواليد عام 1987، سوري).

الذي غادر، قُرابة الساعة 9:00 من تاريخ 23-8-2023، منزله الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمين: 328086-01 أو 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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