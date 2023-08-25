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لبنان
إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء
Lebanon 24
25-08-2023
|
09:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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