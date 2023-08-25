كلاس ممثلا ميقاتي في احتفال "الكشاف العربي": لنتمثل به ونهتدي بالقيم

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أقامت جمعية "الكشاف العربي" برعاية رئيسها الفخري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، احتفالا لمناسبة اختتام مخيماتها التدريبية الصيفية تحت عنوان " وما زلنا نبني".وخاطب كلاس في كلمته القائد العام لجمعية الكشاف العربي علي حمد ورئيس و أعضاء اتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية والقائدات والقادة الكشفيين: "كم يزيدني عزا أن يكرمني دولة الرئيس نجيب ميقاتي، بأن أمثله في بيته ، بين إخوة أعزاء، لهم في القلب مطرح الصدارة إحتفاء بإختتام المخيمات الصيفية ( لجمعية الكشاف العربي ) التي يرتكز عليها في توطيد العلاقات بين الاجيال الكشفية والتي صورتها من صورة لبنان ورسالتها من رسالته ووظيفتها من وظيفته".وسأل:أي دور للشباب في دعم المجتمع مؤازرة الدولة ؟ ليس من اليسر ان ندعي ان بإمكان الشباب ان يؤازر الدولة من دون ان نقدم أي دعم او مساعدة للجمعيات الكشفية. بل انه واجب وطني ان يكون للشباب موازنة مستحقَّة ورؤية واضحة وأهداف يسعى الى تحقيقه ، بإعتباره شريكا مسؤولا في عملية بناء مستقبله ، لا ان يكون ضيف شرف على المجتمع.وتابع كلاس: "للسياسين أقول : تعالوا وانظروا الكشاف كيف يعيشون، وكيف يتفاعلون و كيف يتلاقون و كيف يتنافسون وكيف يقولون نحن من كل لبنان ولكل لبنان. فلنتمثل بالكشاف ونهتدي بالقيم ونرفع لواء ان الشباب هم قبلة المستقبل. ويطيب ان أؤكِّد في كل مرة اتشرف بها بلقاء الكشاف انه البديل الأصح عن (خدمة العلم )!