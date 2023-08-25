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لبنان

لطلاب "المهني".. إليكم موعد صدور نتائج الإمتحانات هذه الليلة

Lebanon 24
25-08-2023 | 10:58
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أن "كافة أعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لكافة الشهادات قد انتهت، وبناء عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الجمعة الواقع فيه 25 آب 2023 عند الساعة الثامنة مساء".
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وأشارت الى أنه "يمكن للطلاب المرشحين للشهادات المذكورة آنفا، الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: 
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com".
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