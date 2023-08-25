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لبنان

معلومات توافرت لقوى الامن.. سوري أتى من الكولا على متن حافلة ركاب الى جدرا وهذا ما كان ينوي فعله

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السلب والسرقة وترويج العملة المزيّفة والمخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد أن كثُرت هذه الجرائم، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قدوم شخص من التابعية السورية على متن حافلة مخصّصة لنقل الرّكاب من محلة الكولا إلى بلدة جدرا، وبحوزته عملة أميركية مزيّفة.
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