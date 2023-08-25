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لبنان

تحذير عاجل لسالكي طريق ضهر البيدر.. ما الذي يجري؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:17
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طلبت غرفة التحكم المروري في منشور لها عبر منصة "اكس" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب وجود ضباب خفيف وحرصا" على السلامة العامة. 
 
 
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