وداعا طلال سلمان.. هكذا نعاه محبوه

غيب الموت ناشر صحيفة "السفير" طلال سلمان، عن عمر85 عاما، بعد مسيرة اعلامية حافلة بالنجاحات.
ونعاه سياسيون وإعلاميون، أبرزهم:
سليمان فرنجية
كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عبر منصة "اكس":
"نصف قرن من عطاءات في الصحافة والإعلام وصاحب فكر ورأي مؤثّر في لبنان والعالم العربي و"صوت الذين لا صوت لهم"… وداعاً طلال سلمان".
فؤاد مخزومي
كتب النائب فواد مخزومي عبر منصة "اكس": "برحيل الصحافي الكبير الأستاذ طلال سلمان تخسر الصحافة اللبنانية والعربية علما من أعلامها ووجها بارزا كان له باع طويل في عالم الصحافة المكتوبة.
الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته وذويه ومحبيه".
العلامة السيد علي فضل الله
ونعى العلامة السيد علي فضل الله في بيان، سلمان، وقال: "برحيل الاستاذ طلال سلمان تطوى صفحة غنية من صفحات الاعلام الوطني المسؤول لبنانيا وعربيا ، صفحة مشرقة استطاع من خلالها أن يطل ب" سفيره" على كل آلامنا وجراحاتنا ليستخلص منها الدروس والعبر وليصوّر انجازاتنا بأروع ريشة لنبني عليها مستقبلا مشرقا لوطننا وأمتنا ولاجيالنا القادمة".
وختم: "تعازينا الحارة للصحافة المسؤولة ولكل كاتب حر ومسؤول، وكل العزاء لأهله وإخوانه سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان وله الرحمة والمغفرة".
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، ناشر جريدة "السفير" وقال في بيان: "طلال سلمان اسم بحجم وطن تذابح أهله وتفرق عربه، وما زالت أصداء قلمه تاريخا لوطن تقاسمته النار، ووجعا لشعب مزقته الحرب الأهلية، ودعوة لانتشال لبنان من إعلام الفتنة وألغام المتاريس ولعبة العالم، واليوم طلال سلمان يطل على ساحة الحق الأبدي ليدلي بشهادته الثقيلة عن وطن ما زال مصلوبا فوق خشبة الإنقسام".
زياد المكاري
كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر منصة "اكس": "في لقائنا الاخير كان الحديث من القلب وعن ذكريات الصحافة . الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق، ستبقى ذكراه خالدة، وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية. وداعا صوت الذين لا صوت لهم".
جورج كلاس
نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس الصحافي طلال سلمان، فكتب على منصة "أكس": "طلال سلمان .. الإنطفاءة غصبا عن النور، والقلم متى انكسر، والعقل متى صمت، والأمل متى انحسر، والفم متى سكت، ادخل مخدعك، إرفع صلاتك، وقل يا رب إرحم".
أضاف: "بكثير من الصفن، أنعي الأستاذ طلال سلمان، العارفي الكبير، العميق التفكير، الكثير اللبنانية، الشديد الإنسانية، وحارس الحرية، الحريص على كرامة الكلمة".