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لبنان

صدور تعليمات من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:53
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن "الحاكم بالإنابة وسيم منصوري عقد اجتماع عمل مع مدير مورغن ستانلي المسؤول عن السندات والأوراق ذات المردود الثابت في الأسواق الناشئة".

وأشار إلى أن "البحث تركز على كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي وتطويرها"، لافتاً إلى أنّ "منصوري أعطى التعليمات لتنشيط العمليات المصرفية في هذا الإطار، وتم التوافق على متابعة التواصل بشكل مستمر".
 
 
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