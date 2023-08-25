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لبنان

تحرّك عسكري للجيش.. ماذا يجري في الشراونة الآن؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:57
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ الجيش ينفذ عمليات دهمٍ واسعة لمنازل مطلوبين في حي الشراونة وسط معلومات عن توقيف عدد منهم.
 
 
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البقاع

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