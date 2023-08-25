تمرّد كبير داخل سجن زغرتا.. "النزلاء ينتفضون"!

أفادت المعلومات عن حصول حالة تمرّد في أوساط مساجين سجن زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما يشهده السجن استدعى حضور تعزيزات أمنيّة إلى المكان.