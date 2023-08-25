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لبنان

تمرّد كبير داخل سجن زغرتا.. "النزلاء ينتفضون"!

Lebanon 24
25-08-2023 | 12:02
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أفادت المعلومات عن حصول حالة تمرّد في أوساط مساجين سجن زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وأشارت المصادر إلى أنّ ما يشهده السجن استدعى حضور تعزيزات أمنيّة إلى المكان. 
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لبنان

سجن زغرتا

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