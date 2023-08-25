Advertisement

لبنان

هل من تحرك قطري تجاه لبنان؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1101007-638285915326148599.jpg
Doc-P-1101007-638285915326148599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر سياسية لـ"الجديد" أن "لا موفد قطري في لبنان إنما المساعي القطرية عن طريق سفارتها لم تتوقف للدفع نحو التسوية وتحضير أرضيتِها". 

وأشارت المصادر إلى أنه "لن يكون هناك أي تحرك قطري جدي قبل انتهاء الفرنسيين من مبادرتِهم وتبيان نتائجِه". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
فوز لبنان على قطر في طائرة غرب آسيا للناشئين بالسعودية
lebanon 24
25/08/2023 21:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قطر.. سفارة عمان تدعو مواطنيها في لبنان لتوخي الحذر
lebanon 24
25/08/2023 21:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نداءٌ من سفارة قطر إلى رعاياها في لبنان.. ماذا فيه؟
lebanon 24
25/08/2023 21:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل الحراك القطريّ في لبنان.. شخصية قد تُغير "المشهد الرئاسي"!
lebanon 24
25/08/2023 21:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قطر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2023-08-25
05:29 | 2023-08-25
14:25 | 2023-08-25
14:13 | 2023-08-25
14:06 | 2023-08-25
14:01 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24