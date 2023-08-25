هل من تحرك قطري تجاه لبنان؟

أكدت مصادر سياسية لـ"الجديد" أن "لا موفد قطري في لبنان إنما المساعي القطرية عن طريق سفارتها لم تتوقف للدفع نحو التسوية وتحضير أرضيتِها".



وأشارت المصادر إلى أنه "لن يكون هناك أي تحرك قطري جدي قبل انتهاء الفرنسيين من مبادرتِهم وتبيان نتائجِه".

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