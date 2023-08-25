توتر في الشويفات.. سوريون يشتبكون مع بعضهم!

وقع إشكالٌ كبير تخلله تضاربٌ بآلات حادّة أمام مقهى شخصٍ من آل مشيك في صحراء الشويفات - العمروسيّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ الإشكال حصل بين عددٍ من الشبان السوريين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروحٍ خطرة جداً.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الإشكال حصل بين عددٍ من الشبان السوريين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروحٍ خطرة جداً.