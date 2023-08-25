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لبنان

توتر في الشويفات.. سوريون يشتبكون مع بعضهم!

Lebanon 24
25-08-2023 | 13:43
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وقع إشكالٌ كبير تخلله تضاربٌ بآلات حادّة أمام مقهى شخصٍ من آل مشيك في صحراء الشويفات - العمروسيّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ الإشكال حصل بين عددٍ من الشبان السوريين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروحٍ خطرة جداً.

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