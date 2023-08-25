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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
25-08-2023
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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