كلاس: طلال سلمان حارس الحرية

Advertisement

نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس الصحافي طلال سلمان، فكتب على منصة "أكس" قائلاً: "طلال سلمان .. الإنطفاءة غصباً عن النور، والقلم متى انكسر، والعقل متى صمت، والأمل متى انحسر، والفم متى سكت، ادخل مخدعك، إرفع صلاتك، وقل يا رب إرحم".أضاف: "بكثير من الصفن، أنعي الأستاذ طلال سلمان، العارفي الكبير، العميق التفكير، الكثير اللبنانية، الشديد الإنسانية، وحارس الحرية، الحريص على كرامة الكلمة".