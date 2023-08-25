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لبنان

كلاس: طلال سلمان حارس الحرية

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:01
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نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس الصحافي طلال سلمان، فكتب على منصة "أكس" قائلاً: "طلال سلمان .. الإنطفاءة غصباً عن النور، والقلم متى انكسر، والعقل متى صمت، والأمل متى انحسر، والفم متى سكت، ادخل مخدعك، إرفع صلاتك، وقل يا رب إرحم".
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أضاف: "بكثير من الصفن، أنعي الأستاذ طلال سلمان، العارفي الكبير، العميق التفكير، الكثير اللبنانية، الشديد الإنسانية، وحارس الحرية، الحريص على كرامة الكلمة".
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