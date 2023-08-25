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لبنان

المكاري نعى طلال سلمان: ‏وداعاً صوت الذين لا صوت لهم وذكراك ستبقى خالدة

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:06
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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "اكس" قائلاً: "‏في لقائنا الاخير كان الحديث من القلب وعن ذكريات الصحافة. ‏الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق، ستبقى ذكراه خالدة، وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية. ‏وداعاً صوت الذين لا صوت لهم".
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