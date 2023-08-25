تطوّر بارز.. لبنان يرفضُ مسودة مشروع قرار التجديد لليونيفيل!

أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عن رفض لبنان للصيغة المتداولة لمسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية قوات "اليونيفيل" في لبنان.

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وأشار بو حبيب إلى أنَّ تلك المسودة لا تشيرُ إلى ضرورة وأهمية تنسيق "اليونيفيل" لعملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش كما تنصّ إتفاقيّة عمل "اليونيفيل" المعروفة بالـ"SOFA".