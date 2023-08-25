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لبنان

تطوّر بارز.. لبنان يرفضُ مسودة مشروع قرار التجديد لليونيفيل!

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:25
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أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عن رفض لبنان للصيغة المتداولة لمسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية قوات "اليونيفيل" في لبنان.
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وأشار بو حبيب إلى أنَّ تلك المسودة لا تشيرُ إلى ضرورة وأهمية تنسيق "اليونيفيل" لعملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش كما تنصّ إتفاقيّة عمل "اليونيفيل" المعروفة بالـ"SOFA". 
وذكّر بو حبيب بأنَّ التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، مؤكداً رفض لبنان بإعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.
 
 
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