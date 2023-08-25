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لبنان

بـ"التزكية".. جبران باسيل رئيساً لـ"الوطني الحر"

Lebanon 24
25-08-2023 | 15:19
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أعلن رئيس هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر، أمين سر التيار جهاد سلامة، اليوم الجمعة، فوز النائب جبران باسيل برئاسة "التيار الوطني الحر" بالتزكية.
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وفي بيان له، قال سلامة: "عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 25 آب 2023، اجتمعت لجنة قبول التراشيح ودرست ترشيح اللائحة المقدّمة من المرشح النائب جبران باسيل لمركز رئيس التيار والسيدة مارتين نجم كتيلي لمركز نائبة الرئيس للشؤون السياسية والسيد غسان خوري لمركز نائب الرئيس للشؤون الإدارية. 

وبعد الاطّلاع على كافة المستندات المرفقة حسب التعاميم الصادرة ومطابقتها، قررت قبول التراشيح. وعلى الاثر، في تمام الساعة الـ9.15، اجتمعت هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار واطّلع المجتمعون على طلب الترشيح الوحيد المقدّم بتاريخ 25 آب 2023 وعلى قرار لجنة قبول التراشيح، وعليه تعلن الهيئة فوز اللائحة الوحيدة بالتزكية لولاية تمتد من 15 أيلول 2023 حتى 15 أيلول 2027 والمؤلفة من: 

جبران باسيل : رئيساً 
 
مارتين نجم كتيلي: نائبة الرئيس للشؤون السياسيّة

غسان خوري: نائب الرئيس للشؤون الادارية
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