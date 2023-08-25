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لبنان
"حزب الله" نعى طلال سلمان: كان أحد أعمدة الصحافة اللبنانية ودعم المقاومة بقوّة
Lebanon 24
25-08-2023
|
16:01
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أصدر "حزب الله" بياناً نعى فيه الصحافي الراحل طلال سلمان الذي وفاته المنيّة اليوم الجمعة.
وفي بيانه، وصف الحزب سلمان بـ"أحد أعمدة الصحافة اللبنانية"، مشيراً إلى أن الراحل انتقل إلى رحمة الله بعد تاريخٍ طويلٍ من الاسهامات المميزة والعريقة في عالم الصحافة والإعلام، وأضاف: "لقد وقف طلال سلمان الى جانب القضايا العربية المحقة ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان بكل قوة، ونصرها بقلمه وفكره، وكانت جريدة السفير منبره الذي لا يهدأ".
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وختم: "إننا نتقدم من عائلة سلمان ومحبيه ورفاق دربه وجميع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية في لبنان والعالم العربي بأحر التعازي والمواساة".
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