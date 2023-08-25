"حزب الله" نعى طلال سلمان: كان أحد أعمدة الصحافة اللبنانية ودعم المقاومة بقوّة

أصدر "حزب الله" بياناً نعى فيه الصحافي الراحل طلال سلمان الذي وفاته المنيّة اليوم الجمعة.

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وفي بيانه، وصف الحزب سلمان بـ"أحد أعمدة الصحافة اللبنانية"، مشيراً إلى أن الراحل انتقل إلى رحمة الله بعد تاريخٍ طويلٍ من ‏الاسهامات المميزة والعريقة في عالم الصحافة والإعلام، وأضاف: "لقد وقف طلال سلمان الى جانب القضايا العربية المحقة ودعم القضية الفلسطينية ‏والمقاومة في لبنان بكل قوة، ونصرها بقلمه وفكره، وكانت جريدة السفير منبره ‏الذي لا يهدأ".وختم: "إننا نتقدم من عائلة سلمان ومحبيه ورفاق دربه وجميع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية ‏في لبنان والعالم العربي بأحر التعازي والمواساة".