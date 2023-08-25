مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
تداخلت الملفات من المال الى الامن الى الرئاسة الاولى والواقع على حاله والنتيجة معروفة سلفا لا حلول ولا معالجات دون انتظام الحياة السياسية وانتخاب رئيس للبلاد يريح العباد من واقعهم الاقتصادي والاجتماعي المأزوم.
على المسار المالي وفي مؤتمر صحافي هو الثاني له منذ تسلمه حاكمية مصرف لبنان بشر وسيم منصوري العاملين في القطاع العام بدفع رواتبهم هذا الشهر بالدولار
منصوري دق ناقوس الخطر محذرا من أن استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيعرضان لبنان للعزل مطالبا القوى السياسية والنيابية باخراج السلطة النقدية من أي تجاذب سياسي
امنيا وفي عيد الامن العام الثامن والسبعين كشف اللواء الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي في مطار رفيق الحريري الدولي مؤلفة من شخصين حاولت مغادرة لبنان, مشددا على أن مكافحة الإرهاب أولوية ومكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة.
اما رئاسيا فمرحلة جديدة من شد الحبال على بعد ايام من انتهاء المهلة التي منحها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان للنواب للاجابة عن سؤاليه(2) حول مالرئاسة الاولى وسط معطيات تفيد ان اي اختراق لن يسجل خلال الزيارة الثالثة له والمرتقبة في النصف الثاني من ايلول المقبل حيث ان رئيس المجلس النيابي متمسك بالدعوة الى الحوار والتوافق في مقابل تمسك المعارضة بمطلبها فتح دورات انتخابية متتالية للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وقبل الانتقال الى الخارج حسر لبنان اليوم والصحافة اللبنانية ةالعربية علما من اعلامها طلال سلمان صوت الذين لا صوت لهم ومن اسرة تلفزيون لبنان التعازي الحارة لعائلة ال سلمان وللاسرة الاعلامية اللبنانية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
متحور جديد من فيروس الإنفصام العوني شديد التوتر أصاب الخطاب السياسي لميشال عون وصهره وقناة صهره الثاني التلفزيونية ودفع اللبنانيين مجددا الى إرتداء الكمامات بإنتظار نتائج فحوص التشخيص السريري على المستوى الوطني للمتحور العوني
من أعراض هذا الإنفصام أن يقوم ثلاثي أضواء المسرح بالهجوم على شركائهم في الوطن وتوجيه الإتهامات الباطلة بحقهم لمجرد أن هناك من قال وفعل على طول الطريق في ملف النفط في الوقت الذي فشل غيره فلم يستخرج سوى الوهم
تيار يقول الشيء ويفعل عكسه... يقول انه لا يقبل بالشغور في بعبدا و يعطل المؤسسات الدستورية تحت هذا العنوان وفي الوقت نفسه يبيع ويشتري في الرئاسة لمصالح شخصية وآخر إبداعاته الدعوة لتفصيل رئيس على قياس هذا التيار و بمواصفات المنتمين اليه
نتفهم وضعكم النفسي ونتمنى لكم الشفاء العاجل ونصيحة لوجه الله "شوفوا حكيم".
على أية حال فإن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل توجه للرؤوس الحامية من أهل النكد والتعطيل والحقد بالقول: لن نقف امام هرطقات ونحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها التنقيب عن النفط… كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في اطلاق القانون النفطي وفي العمل من اجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت باقراره بافضل صورة
في الشأن النقدي حقق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نوعا من الإستقرار الإجتماعي بعدما اعلن انه امن دفع رواتب الموظفين بالدولار انطلاقا من استفادة 400 الف عائلة كانت ستدخل في لعبة الصرف والخسارة من قيمة الرواتب لو دفعت بالليرة بالإضافة الى ترسيخ الاستقرار الامني عبر تأمين حاجات المؤسسات الامنية والعسكرية الدولارية وكل ذلك من دون المس بأموال الاحتياط ولا دفع خسائر مالية.
بعيدا من السياسة والأمن والاقتصاد فقد عالم الصحافة والاعلام في لبنان والعالم العربي واحدا من أبرز رواده: طلال سلمان مؤسس صحيفة السفير
سلمان توفي اليوم عن خمسة وثمانين عاما تاركا إرثا غنيا على المستويين الصحفي والثقافي انطلاقا من جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان.
الـNBN تتقدم بالتعازي برحيل طلال سلمان من عائلته الصغيرة كما من العائلة الصحفية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
لا مس بالاحتياطي. لا قروض للحكومة لا بالليرة ولا بالدولار، ولا نية لطبع كميات اضافية من الليرة لتغطية نفقات الدولة. لاءات ثلاثة رفعها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، مؤكدا التزام سياسة مالية ونقدية جديدة تخالف السياسة السابقة. منصوري لم يكتف برفع اللاءات في وجه الطبقة السياسية الحاكمة، بل حذر من التأخير في اقرار القوانين الاصلاحية، معتبرا انه مع كل يوم نخسره, تضعف فرص الحل كما يقل امكان حصول المودعين على وديعتهم. فهل تستجيب السلطة السياسية لمطلب منصوري، وهو مطلب معظم اللبنانيين؟ ام تواصل سياسة الاهمال واللامبالاة ما يعمق ازمات المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وماليا؟
على الصعيد الديبلوماسي، لفت اجتماع عقده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع مندوبة اميركا الى الامم المتحدة التي طلبت من بو حبيب معالجة انشطة جمعية "اخضر بلا حدود" المدرجة على لائحة العقوبات لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الازرق في الجنوب. فهل الحكومة اللبنانية قادرة حقا على معالجة انشطة حزب الله؟
امنيا، التحقيقات مستمرة في حادثة الكحالة، في وقت يواصل تلفزيون "المنار" تلفيق الاخبار .
فالتلفزيون الناطق باسم حزب الله أعد امس تقريرا تلفزيونيا ورد فيه ان هناك جريحا نقل اثناء حصول حادثة الكحالة بسرية تامة الى مستشفى ديو. لكن الاجهزة الامنية التي حققت بالحادثة تؤكد ان لا احد وصل من الكحالة الى اوتيل ديو ليلة الحادثة. كذلك اوردت "المنار" ان كاميرات المراقبة في اوتيل ديو اطفئت حين وصول الجريح حتى لا تعرف التفاصيل عنه.
لكن تبين للقوى الامنية التي حققت في الموضوع ان الفيديوهات موجودة ، وقد سلمتها ادارة المستفى الى الاجهزة الامنية المعنية. فهل معقول ان يصل اختلاق الاخبار الى هذا الحد؟ وهل مسموح ان يتحول بعض الاعلام الى وسيلة لتضليل الرأي العام ولضرب الحقيقة؟
وانطلاقا من هنا: هل نحن من يهدد السلم الاهلي، ام من يواصل زرع الشكوك ليل نهار، ويبتكر سيناريوهات متخيلة ، وذلك لايهام اللبنانيين عموما وجمهوره خصوصا انه يتعرض لمؤامرة ؟ فمتى تتوقف هذه المهزلة ؟ حمى الله لبنان من الكذبة والمضللين!
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
من بين ركام الازمات، وانقاض التفرقة وتراكم الملفات، حاول الصهاينة مجددا مد اليد مباشرة الى الساحة اللبنانية، وهم الحاضرون دائما تخفيا وعبر ادوات في العديد من الازمات .
فمع العيد الثامن والسبعين للامن العام كان الاعلان عن توقيف شبكة تجسس في مطار بيروت الدولي تعمل لصالح العدو الصهيوني، مؤلفة من شخصين، قامت بعمليات في الداخل اللبناني، وكانت تحاول مغادرة البلاد وفق ما كشف المدير العام بالانابة العميد الياس البيسري ..
شبكة تجسس علمت المنار انها اجنبية، مهمتها جمع معلومات ومعطيات حساسة، وليس التحضير لعمليات اغتيال. وفيما التحقيقات مستمرة مع الخلية الموقوفة، فان الامن العام بصدد اصدار بيان خلال ايام يشرح تفاصيل القضية ..
في قضية الكحالة لا تزال التحقيقات مستمرة، وتعمل الاجهزة الامنية على متابعة وتحليل المعلومات التي وردت في التحقيقات لدى الاجهزة العسكرية والقضائية ومنها قضية كاميرات اوتيل ديو ..
في قضية ارهابي حي السلم استوت التحقيقات على رواية رسمية حول المنتحر في ضاحية بيروت بعد ان فجر في ريف دمشق، ومؤشراتها ان الخطر الارهابي حاضر، وان رادعه هو الاجهزة الامنية وامن المقاومة كما قال رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا للمنار ..
ومقابل ثلاثية الموت: الارهاب الصهيوني ونظيره التكفيري وربيبتهما الفتنة، فان المعادلة الذهبية تحتفي بانجازاتها المخلدة في آب، من الانتصار على الصهاينة عام الفين وستة الى تحرير الجرود من التكفيريين عام الفين وسبعة عشر، فتحرير النفط من القبضة الصهيونية والفيتوهات الاميركية ..
وعن هذه المعادلة الذهبية الباقية بوجه كل التهديدات والتحديات، ومع زحمة الملفات يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار، في ذكرى التحرير الثاني عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل ..
ومساء اليوم غيب الموت شاهدا على الانتصارات الثلاثة، حاملا لسلاحها الاعلامي ولجراحه التي نزفت بوجه المشروع الصهيوني والفتنوي، انه الصحفي الكبير طلال سلمان ناشر جريدة السفير – صوت الذين لا صوت لهم..