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لبنان
مهمّة مفخّخة
Lebanon 24
25-08-2023
|
18:00
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لاحظت مصادر سياسية رفيعة أن الوسيط الفرنسي فخَّخ مهمته عندما خاطب نواباً في كتل بصفة شخصية، ومنهما إثنان من كتلة "التنمية والتحرير" وثلاثة من تكتل "لبنان القوي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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