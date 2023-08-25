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لبنان

نائب عوني سابق: باسيل أخرج الشخصيات الأساسيّة من التيار

Lebanon 24
25-08-2023 | 22:35
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حمل النائب السابق الدكتور ماريو عون، على الواقع الداخلي الحزبي والتنظيمي في "التيار الوطني الحر" مع انطلاق التحضيرات للإنتخابات الداخلية في "التيار"، وعن هذا الإستحقاق الإنتخابي الداخلي في "التيار البرتقالي"، لفت عون، إلى "أن باسيل يحاول من خلال ترشّحه إعطاء نفسه شرعية بعدما أخرج الشخصيات الأساسية من عضوية التيار الوطني الحر، وخلت له الأجواء، ورتّب الماكينة على قياسه، كما كان يحصل في سائر الأحزاب اللبنانية، وسيعمل أيضاً على ترتيب الرقم الذي سيحصل عليه في هذه الإنتخابات، هذا إذا حصلت هذه الإنتخابات، لأنه قد لا يكون هناك أي منافس، إلا إذا عمل هو على خلق المنافس للإدعاء بشرعية هذه الإنتخابات، لذلك، أنا أعتبر ما يحصل لا يعدو كونه مهزلة لتثبيت شرعية معينة ستأتي لصالحه في النهاية".
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ولماذا لم تتمكن المعارضة العونية من خلق نواة صلبة للوقوف في وجه باسيل، أجاب النائب السابق عون، "أن الرعيل الأول والأساسي في التيار أصبحوا خارجه، والماكينة في يده ويتصرّف بها كما يشاء، فهذه الإنتخابات لا لزوم لها، إلا في حال عمل باسيل على قلب الصفحة واعتمد الديمقراطية داخل التيار، وعلى استعادة الشخصيات التي تركت العمل الحزبي فيه، جراء تسلّطه وتفرّده في اتخاذ القرارات".
وعن إمكانية حصول انتخابات رئاسية في أيلول المقبل، أشار إلى "أنه لا يرى رئيساً في أيلول بوجود جبران باسيل، وأتمنى أن أكون على خطأ، لأن حسابات جبران مختلفة عن حسابات جميع اللبنانيين، لأنه لا ينظر إلى مصلحة البلد، بل لمصلحته الشخصية فقط".
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