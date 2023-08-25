26
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الطاقة الشمسية ترسب في امتحان الطقس والحرّ: موسم العودة إلى الاشتراك!
Lebanon 24
25-08-2023
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": سقطت الطاقة الشمسية سقوطاً مدوّياً خلال موجة الحر التي مرّ بها لبنان أخيراً. سماء ملبّدة بالغيوم حجبت أشعة الشمس بشكل شبه تام، وتسبّبت بهبوط إنتاج ألواح الطاقة الشمسيّة بنسبة 80%. البطاريات في البيوت شبه فارغة، والألواح لا تنتج الكهرباء الكافية حتى لتشغيل الأجهزة الأساسيّة في المنازل خلال النهار، وعدد غير قليل ممّن هجروا اشتراكات المولدات عادوا إليها. كذلك عادت المعامل التي زرعت سطوحها بألواح الطاقة إلى تشغيل المولدات.
Advertisement
«الفوضى المناخية التي نعيشها هي السّبب»، يقول خبير الأرصاد الجويّة المهندس علي جابر، فـ«الأيام التي تغيب فيها الشمس تماماً في لبنان زادت من 65 إلى 100 يوم تقريباً». وتسبّبت غيوم الصيف الكثيفة في «عزّ موسم الحرّ والشمس» في تخفيف عدد الأيام المشمسة من 300 إلى 200 يوم فقط، ما يعني انخفاض ساعات الاستفادة من ضوء الشمس بـ 600 ساعة، إذ تضاءلت الإضاءة الشمسيّة من 1800 ساعة إلى 1200 فقط في أحسن الأحوال.
اختفت الشمس تماماً، ورسبت الطاقة الشمسيّة في امتحان الاستدامة بامتياز. خلال موجات الحر المتتالية التي ضربت المنطقة، ترافقت الحرارة العالية مع نسب رطوبة مرتفعة، ما أدّى إلى انخفاض كبير في فعالية الألواح الشمسيّة. وبالتالي، «عادت الطاقة الشمسيّة إلى حجمها الطبيعي»، بحسب المهندس المختص في شؤون الطاقة هيثم إبراهيم، فـ«الأنظمة الشمسيّة وجدت للدعم، والمساعدة، والتخفيف من فاتورة الطاقة، لا لتحلّ بشكل تام مكان الكهرباء المنتجة بشكل تقليدي من المعامل الحراريّة أو المولّدات».
أمام هذا المشهد، تعود الفوضى التي شهدها السوق اللبناني إلى الواجهة. في الشهور الماضية، تمّ الإيحاء بأنّ الحل لتوليد الكهرباء هو «المبادرات الفرديّة»، فانتشرت ألواح الطاقة الشمسيّة على سطوح المنازل كالفطر، إلا أنّ عنوان الأيام الحارّة التي مرّت كان «موسم العودة إلى الاشتراكات»، فالطاقة الشمسيّة تسقط مع أول غيمة صيف، ومعها الحمل الكهربائي.
عادت العدّادات للعمل إذاً في البيوت التي لا يزال خط الاشتراك موجوداً فيها. «كنت قد نسيت وجود الاشتراك»، تقول ليلى قبل إعادة فتح الطريق أمام هذا الخط الكهربائي في منزلها. إلا أنّ المشكلة الأكبر وقع فيها أصحاب المنازل الذين دفعتهم الحماسة إلى قطع كل من الاشتراك والتيار الرسمي للتخفيف من الفواتير والاشتراكات، فما كان الحلّ إلا بـ«الطلب والتمني» من صاحب المولّد في الحي إعادة وصل ما انقطع، و«ما إن عرف الأخير مكانته حتى تدلّل»، يقول حسن القاطن في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية الذي «تكلّف ثمن إعادة الوصل مضاعفاً، ولكنّني مضطر بسبب غياب الكهرباء بشكل تام في الأيام الماضية».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
02:14 | 2023-08-25
25/08/2023 02:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:36 | 2023-08-25
25/08/2023 03:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
03:00 | 2023-08-25
25/08/2023 03:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
15:50 | 2023-08-25
25/08/2023 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
07:27 | 2023-08-25
25/08/2023 07:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:14 | 2023-08-26
ألقى قنبلة يدوية وفرّ.. هذا ما حصل في البداوي
23:10 | 2023-08-25
هل انتقلت الخلافات في "عين الحلوة" الى داخل "فتح"؟
23:06 | 2023-08-25
الاستحقاق الرئاسي على "ابواب الأنفاق" الديبلوماسية والنيابية
22:59 | 2023-08-25
الأزمة تُنعش "التابوت الوطني!
22:49 | 2023-08-25
برّي يلغي تمايزه عن "حزب الله"!
22:38 | 2023-08-25
"توتال" ترصد البلوك 8
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
26/08/2023 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
26/08/2023 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
26/08/2023 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24