26
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأزمة تُنعش "التابوت الوطني!
Lebanon 24
25-08-2023
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت آمال خليل في "الأخبار": «صناعة الموت» في لبنان تأثرت أيضاً بتداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان. ولأن «الموت ما بيوقف»، كان طبيعياً أن ينتعش الطلب على «التابوت الوطني»، في ظلّ عدم قدرة كثيرين، باستثناء قلّة، على مجاراة أسعار التوابيت المستوردة، بالتوازي مع دخول عادات جديدة للتوفير على أهل الميت.
Advertisement
الغبار «يعبق» في معمل بيلان لتصنيع التوابيت الخشبية في عمشيت (قضاء جبيل) بسبب تقطيع الخشب ونشره. ينهمك النجّار في تثبيت ألواح الخشب ودقّ المسامير، قبل أن يحيلها إلى زميله «دهان الموبيليا». أحد أصحاب المعمل، أباً عن جد، الثلاثيني لويس بيلان، يثبّت صليباً على غطاء النعش بعد جفاف الطلاء، ومقابض على جانبيه لتسهيل حمله، وهذه تكون معدنية أو مذهّبة أو بلاستيكية «حسب طلب الزبون». لا يزوّد بيلان كل النعوش بالفراش الأبيض، بل يترك بعضها فارغاً. وهو تدبير اعتمده بعد الأزمة الاقتصادية، إذ أجبرت الضائقة المالية وانتشار الموت بسبب جائحة كورونا لجان الوقف في رعايا بعض البلدات على شراء تابوت واحد لاستخدامه في كل الجنائز. يقول: «صارت هناك ماركة جديدة اسمها: التابوت الجماعي. صمّمنا تابوتاً واحداً بمواصفات جيدة لرعايا بلدات في البترون وجبيل وكسروان والجبل. اشترته الرعيّة واحتفظت به. وفي حال موت أحد أبنائها، تشتري منا تابوتاً آخر رخيص الثمن، يكون عبارة عن صندوق خشبي خالٍ من أي تفصيل. يوضع الميت في الصندوق الذي يوضع بدوره داخل التابوت، فلا يظهر أمام الناس في الجنّاز سوى التابوت الفاخر».
لم تمر ظروف أقسى على العائلة التي امتهنت صناعة النعوش في الشمال. «رغم أن مصير التوابيت العادية أو الفاخرة هو الاهتراء بعد سنوات قليلة، إلا أن الجميع كانوا يحرصون على الالتفات إلى هذه التفاصيل. الأزمة أجبرت الناس على الاقتصاد في تكاليف الجنائز وتشاركها بين أهالي الرعية الواحدة» يقول بيلان. «تغيّر السوق منذ 2019. زاد الطلب على صناعة التوابيت في مقابل تكدس التوابيت المستوردة في المستودعات».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
02:14 | 2023-08-25
25/08/2023 02:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:36 | 2023-08-25
25/08/2023 03:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
03:00 | 2023-08-25
25/08/2023 03:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
15:50 | 2023-08-25
25/08/2023 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
07:27 | 2023-08-25
25/08/2023 07:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:14 | 2023-08-26
ألقى قنبلة يدوية وفرّ.. هذا ما حصل في البداوي
23:10 | 2023-08-25
هل انتقلت الخلافات في "عين الحلوة" الى داخل "فتح"؟
23:06 | 2023-08-25
الاستحقاق الرئاسي على "ابواب الأنفاق" الديبلوماسية والنيابية
22:52 | 2023-08-25
الطاقة الشمسية ترسب في امتحان الطقس والحرّ: موسم العودة إلى الاشتراك!
22:49 | 2023-08-25
برّي يلغي تمايزه عن "حزب الله"!
22:38 | 2023-08-25
"توتال" ترصد البلوك 8
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
26/08/2023 08:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
26/08/2023 08:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
26/08/2023 08:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24