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لبنان
ألقى قنبلة يدوية وفرّ.. هذا ما حصل في البداوي
Lebanon 24
26-08-2023
|
00:14
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية على القاء قنبلة يدوية بشارع خديجة بمنطقة البداوي من دون سقوط اصابات او اضرار مادية، ليفر بعدها الى جهة مجهولة ما تسبب بحالة رعب عند اهالي المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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