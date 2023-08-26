ألقى قنبلة يدوية وفرّ.. هذا ما حصل في البداوي

أقدم مجهول على متن دراجة نارية على القاء قنبلة يدوية بشارع خديجة بمنطقة البداوي من دون سقوط اصابات او اضرار مادية، ليفر بعدها الى جهة مجهولة ما تسبب بحالة رعب عند اهالي المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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