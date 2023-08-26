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لبنان

رئيس حزب "بيشتري وبيبيع "

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-08-2023 | 01:30
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قال نائب في عشاء أقيم ليل الجمعة في دارة أحد زملائه في كسروان "أن رئيس تياره قد يسير بالمرشح سليمان فرنجية لكونه "بيشتري وبيبيع "وهكذا عوّدنا، ولكنني أؤكد لكم أنه لا يمون إلا على 12 نائبا من الكتلة، أما البقية فقرارهم مستقل في هذا الملف".
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وتابع: "هذا "التيار" ليس من الوارد أن تخاض فيه إنتخابات داخلية منطقية ومتوازنة لسبب أساسي وهو الإنحياز الكامل لرئيس" التيار".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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